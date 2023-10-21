Cenk Özcan: Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan konuşmasına "Öncelikle Filistin'deki zulmü lanetliyoruz. Binlerce, milyonlarca insan bombaların altında, bu durumda futbolla ilgili ne konuşabiliriz, hiç düşünemiyorum." diye başladı.

İki takımı da tebrik eden Özcan, Erzurumspor FK'nin beşe beş oyunda ligin en iyilerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti. Erzurumspor, gerçekten haklı ve özveriyle çalışıyor. Taç organizasyonları olan özel bir takım. Hafta boyunca bunların hepsine çalıştık. Çalışmanın sonucunda maçı 1-0 galip bitirdik. Maç bizim tarafımıza da gidebilirdi. Onların tarafına daha da farklı gidebilirdi. Maç gitti geldi ve ilk devre kaçırılan net pozisyonlar var. İkinci yarı bizim kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyunun, geçiş oyununa döneceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hamlelerimizi buna göre hazırladık ve maçın sonunda gülen taraf olduk. Erzurumspor ve seyircisini kutluyorum. Müthiş bir takım var, gerçekten zorlu bir mücadele veriyorlar. Herkesin onlara destek olması lazım."