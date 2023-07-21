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Spor

Cenk Özkacar: Valencia'nın vazgeçilmezi olmak istiyorum

LaLiga ekiplerinden Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Cenk Özkacar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Cenk Özkacar: Valencia'nın vazgeçilmezi olmak istiyorum
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Cenk Özkacar, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Cenk, Valencia'da gelecek sezon önemli başarılara imza atmak istediklerini belirterek, "Çok güzel bir ortamımız var. Takımda ve şehirde çok rahatım. Valencia'yı çok seviyorum. Öncelikle çalışarak takımda yerimi kazanacağım. Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum. Her gün kendimi geliştirmek ve takıma faydalı olmak ilk hedefim." ifadelerini kullandı.

LaLiga'nın çok rekabetçi bir organizasyon olduğunu aktaran Cenk, "Her maçta tam konsantrasyon içinde olmalıyız. Geçen yıl birçok şey öğrendim ama kişisel düzeyde ve takım olarak daha da ilerlemeliyiz. LaLiga'da başarılı olmak için tüm gücünüzü ortaya koymalı ve her top için mücadele etmelisiniz. Valencia olarak biz de bunu yapacağız." şeklinde konuştu.

Cenk Özkacar, 15 numaralı formayı giymesi hakkında ise "15, annemin doğum günü. Bu yüzden bu numara ile devam etmek istiyorum. Umarım bu yıl bana enerji verecek ve sahada daha iyi oynamama yardımcı olacak." açıklamasını yaptı.

Valencia taraftarının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu da dile getiren Cenk "Gurur duyuyorum. Taraftarlar beni baştan beri destekledi. Onlar geçen yıl zor anlarımızda bizim için itici güç oldu. Her zaman yanımızdalar. Onlara takımlarıyla gurur duymaları için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

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