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Cenk Tosun attı Everton kazandı

Cenk Tosun'un bir de gol attığı karşılaşmada Everton, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

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Premier League'in 9. haftasında Everton, taraftarı önünde Crystal Palace'ı konuk etti. Cenk Tosun'un ikinci yarıda girip gol attığı mücadelede Everton, C. Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 89. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Cenk, savunmadan uzun gönderilen topu iyi takip edip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şık vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Milli oyuncumuz Cenk Tosun oyuna 67. dakikada dahil olmuştu.

Crystal Palace'ta Luka Milivojevic 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 15'e çıkarırken, C. Palace 7 puanda kaldı.

Everton bir sonraki haftada deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Crystal Palace ise bir sonraki hafta sahasında Arsenal'i konuk edecek.

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