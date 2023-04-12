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Spor

Cenk Tosun: Beşiktaş ve Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için organize edilen Beşiktaş-Atletico Madrid maçı öncesi sakatlığı bulunan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Beşiktaş ve Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum
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Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk, "Ufak bir adale sakatlığı geçirdim. Artık o kadar tecrübelendim ki hiç zorlamadım. Bu yüzden 5-6 günlük bir sakatlık olacak. Zorlasam 2-3 hafta olabilirdi. Gün gün iyileşmeye bakıyorum." dedi.

Atletico Madrid maçına da değinen tecrübeli futbolcu, "Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum, sezon ortasında üşenmeyip buraya geldiler. Çok zor günler geçirdik. Beşiktaş her zaman böyle organizasyonlarda bulunmuştur. Bu yüzden Beşiktaş'ı seviyoruz." sözlerini kullandı.

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