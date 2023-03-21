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Spor

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un sözleşme sorunu çözüldü. ABD'den teklif gelen tecrübeli oyuncu sözleşmeyi reddedip Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Haber Türk21 Mart 2023 Salı 15:47 - Güncelleme:
Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kalıyor
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Son günlerde sözleşme konusunda sık sık gündem olan Cenk Tosun, ABD'den gelen teklifi reddettiğini ve Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun yeni sezon için kararı verdi. Golcü futbolcu kariyerine siyah-beyazlı takımda devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim. Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız."

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