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Spor

Cenk Tosun: Bize yakışan oyunu oynamadık

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu. Deneyimli oyuncu, özellikle ikinci yarıda kendilerine yakışan futbolu oynamadıklarını söyledi.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Bize yakışan oyunu oynamadık
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Cenk Tosun, "Ben bugün oynamadım ama arkadaşlarım ilk devre iyi oynadı. İkinci devre çok bize yakışan futbol oynamadık. Tabii bunun yorgunluğu da var. Hava şartları da var. Son dakikada şanssız bir penaltı, golü yedik, 1-1 bitti. Üstesinden gelip, perşembe oynayacağımız maçı düşünmek istiyoruz" dedi.

Deneyimli futbolcu, maçta çok tartışılan iptal edilen golleri ve penaltı pozisyonuyla ilgili, "İkisini de izlemedim. Gol pozisyonunu görme ihtimalimiz yok. Penaltıda da tam ısınıyordum. Eve gidince bakacağım." cevabını verdi.

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