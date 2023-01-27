Cenk Tosun: Bu statta daha fazla gol atmak istiyorum

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Takım olarak iyi oynadık. Alanyaspor arkadan pasla çıkmayı seven bir takım. Farioli hocam bu taktığı birkaç takımda oynattı. İyi çıkıyorlar ama iyi preste, hata da yapıyorlar. Üçüncü golü öyle bulduk. Genel olarak iyi performans sergiledik. Fikstür sıkışık. Bu maçı kafamızdan silip, Karagümrük maçına odaklanacağız." dedi.

Başarılı golcü, "Herkes nasıl Beşiktaşlı olduğumu bilir, çocukluğumdan beri... Bu statta daha fazla gol atmak istiyorum. Burada ayrı bir motive oluyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk, "Hoca maç sonu tribünlere gelmek istemedi. Çünkü 'Ben bir şey yapmadım, çocukların başarısı' dedi. Ama Aboubakar ile onu tribünlere götürdük. Unutamayacağım anlardan oldu." şeklinde konuştu.