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Spor

Cenk Tosun gözünü zirveye dikti!

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, Club Brugge karşısında attığı golle siyah-beyazlı forma altında Avrupa'daki 12. golünü attı. 32 yaşındaki başarılı forvet Beşiktaş forması ile 3 gol daha atarsa siyah beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü ismi olacak.

Sabah23 Eylül 2023 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Cenk Tosun gözünü zirveye dikti!
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini yavaş yavaş atlatmaya başlayan Cenk Tosun, bu sezon ilk gol sevincini Konferans Ligi'nde yaşadı.

Beşiktaş'a Club Brugge deplasmanında bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncuları sıralamasında 12 golle ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Cenk Tosun, 3 gol daha atarak Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu olmak istiyor.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazlı formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

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