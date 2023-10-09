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Spor

Cenk Tosun: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri için Letonya ile oynanacak maçın takım kampında açıklamalarda bulundu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
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Milli futbolcular Cenk Tosun, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Gruptan lider çıkmak istediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. İnşallah yeni hocamızla bu iki maçı iyi geçirip, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." dedi.

Hırvatistan karşısında galibiyet istediklerini belirten Cenk, "Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten çok önemli. Liderlik için çıkacağımız bir maç. İnşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Montella hakkında da konuşan yıldız golcü, "Yeni hocanın gelmesiyle hava gerçekten çok güzel. Hoca bizden biri gibi, uzun süredir Türkiye'de zaten. Türkiye'yi biliyor, Türk futbolcuların dilinden anlıyor. Sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük yer. Hava çok güzel. İlk idmanı yapacağız. Yüzde yüz hazır olmak için 2-3 gün güzel çalışacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.

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