Cenk Tosun: Güneş doğdu, iyi bir başlangıç oldu

Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist yapan Cenk Tosun, maç sonu görüşlerini aktardı.

Cenk Tosun, "Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık bugün. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Tecrübeli golcü ayrıca, "Weghorst ile iyi anlaşıyoruz. İleride de oynarım, açıkta da oynarım. Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. 2 gol attım. Daha önemlisi kazandık." diye konuştu.

Cenk, son olarak Galatasaray derbisi için konuştu ve "Derbi havası Türkiye'de çok farklı. Deplasmanda oynayacağız. 2 tane 3 puan alan takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın stadında çok oynadım, kazandım, kaybettim. Biz galibiyet için oraya gideceğiz. Hepimiz önemini biliyoruz. Hoca bizi derbiye çok iyi hazırlayacak." sözlerini sarf etti.