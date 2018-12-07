Cenk Tosun için Beşiktaş'a dönecek iddiası

22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk maçlarında zorlansa da sonradan uyum sorununu atlatmış ve arka arkaya gollerini de atmıştı.

İşte Cenk Tosun gerçeği! Adım adım geliyor

Üst üste 3 maçta, 'Burnley, Brighton, Stoke' maçlarında 4 gole imza atıp oraların topçusu olduğunu bizlere hissettirmişti. 2018/19 sezonuna da 'banko' olarak başlayan ama 6. haftadan sonra kesik yiyen Cenk, 11. ve 14. haftalar arasındaki 4 maçın 3'ünde süre bile alamadı.

Etkisiz sezon girişi sonrası yerini Richarlison'a kaptırdı ve Brezilyalı oyuncu, normalde kanat oynamasına rağmen Silva'nın hücumdaki 1 numaralı opsiyonu konumuna geçti. Bu sezon 13 lig maçında forma giyen Richarlison da 7 gol atarak beklentileri karşıladı.

Premier Lig'in sıkışık fikstürü sebebiyle kendisine mutlaka şans gelecekti ve menajeri Marco Silva da ona bu şansı geçtiğimiz günlerde oynanan Newcastle maçında verdi ama 'Tosun Paşa' bunu da kullanamadı ve İngiliz basınından yoğun eleştiri aldı.

İşte Cenk Tosun gerçeği! Adım adım geliyor

Merseyside haberleri yapan 'Liverpool Echo', Cenk Tosun'a 10 üzerinden 5 puan verdi ve şu yorumları paylaştı...

"Birkaç pozisyon dışında ortalarda yoktu. Türk milli oyuncu özellikle ikinci yarı kayıpları oynadı. Eline geçen fırsatı değerlendiremedi, çok durağan bir performanstı."

Performansı iyice düşen Cenk Tosun yerine İtalyan Andrea Belotti'yi transfer listesine alan Everton, milli oyuncumuzu kiralık olarak takımdan gönderebilir.

Cenk için adı geçen tek kulüp var. O da Beşiktaş. Bu noktada devreye eski takımı Beşiktaş'ın gireceği ve siyah-beyazlıların Vagner Love ve Larin'in yerine Cenk Tosun'la ikinci yarıyı oynayacağı söyleniyor.

Cenk Tosun son oynanan Newcastle United maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 69. dakika oyunda kalmıştı. Milli oyuncu ayrıca çok net bir pozisyonu da golle sonuçlandıramamıştı.

(Spor Arena)