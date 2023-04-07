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Spor

Cenk Tosun kararını verdi! Resmen imzalıyor

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'un otomatik 1 yıl olarak uzayan sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılması planlanıyor. Tecrübeli golcünün sözleşmeyi kabul etmesi bekleniyor.

7 Nisan 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Cenk Tosun kararını verdi! Resmen imzalıyor
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Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı goller sonrasında sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon uzayan Cenk Tosun, artı iki yıllık imza atmaya hazırlanıyor.

Yıllık kazancı yaklaşık üç katına çıkacak olan Cenk'in bonuslarla birlikte 30 milyon kazanacağı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun ile yeni anlaşmaya odaklandı. Görüşmelerde sona gelinirken, Beşiktaş yönetimi mevcut maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e performansının karşılığını vermek istiyor.

Haberde, Siyah-beyazlı yönetim, Cenk ile 2026'ya kadar sözleşme uzatmak istediklerini iletti.

ABD'den gelen teklifi reddetmişti

ABD ekibi Chicago Fire'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifi reddeden Cenk'in yeni sözleşmesinde bonuslarla beraber 30 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı belirtildi.

Tarafların en yakın zamanda ortak noktada buluşup sözleşme yapması beklendiği aktarıldı.

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