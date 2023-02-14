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Spor

Cenk Tosun, minik depremzede için Antalya'ya gitti

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve daha önce telefonda görüştüğü depremzede çocuğu hastanede ziyaret etti.

AA14 Şubat 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
Cenk Tosun, minik depremzede için Antalya'ya gitti
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Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, daha önce, "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim." paylaşımında bulunmuştu.

Tosun ve eşi, Antalya'ya giderek, hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti.

Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk." notunu düştü.

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