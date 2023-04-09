İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı
Spor

Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 22:09 - Güncelleme:
Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı
ABONE OL

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Giresunspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk'e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.

Cenk Tosun bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 15 kez fileleri havanlandırırken 3 kez de gol pasına imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.