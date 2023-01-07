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Spor

Cenk Tosun: Şampiyonluk yarışının içindeyiz

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2023 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Şampiyonluk yarışının içindeyiz
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol kaydeden Cenk Tosun, maçın ardından konuştu.

Vodafone Park'ta 23 gole ulaşarak Cyle Larin'i yakalayan Tosun, "Daha sezon uzun inşallah Larin'i geçerim. Evde oynamayı çok seviyoruz hepimiz. Taraftarımız ayrı bir güç veriyor, muhteşemlerdi." dedi.

Şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyleyen Cenk, "Maça iyi başladık. 15 dakika rakibe top vermedik. Sonra saçma sapan pozisyonlar verdik. Devreden önce 2'yi bulmamız iyi oldu. İkinci devre daha iyi olabilirdik. Çok pozisyon verdik ve gol yedik. Sonra defansa çekildik. 2-1 olduktan sonra ister istemez savunmaya çekildi. Ancak, kazanmayı bildik. Önemli olan bu. Her zaman iyi oynayacaksın diye bir şey yok. 3 puan önemliydi. Her 3-4 günde bir maç oynayacağız. Önemli haftalara giriyoruz. Bu maçları hatasız kapatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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