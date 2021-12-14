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Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağı ve Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılmak istemediği belirtildi.

14 Aralık 2021 Salı 07:15 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 07:15
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Milli futbolcu Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, Cenk Tosun'un Ocak ayında Everton'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

The Athletic'e verdiği röportajda Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor" diye konuştu. Cenk Tosun'un geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.

Uzun süreli sakatlığını geçtiğimiz haftalarda atlatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı toplam 59 maçta 11 gol 6 asist üretti.

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