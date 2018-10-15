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Cenk Tosun'u size geri verelim!

The Sun, “Everton, geçen sezon Ocak ayında rekor ücretle transfer ettiği Cenk Tosun’u devre arasında eski kulübüne kiralamak istiyor” diye yazdı. Beşiktaş yönetiminin de teklife olumlu baktığı belirtiliyor.

  • StarSpor
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ADA Cenk Tosun’a yaramadı! İngiliz basını, Everton’ın geçen sezonun Ocak ayında yaklaşık 22 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 27 yaşındaki Türk oyuncuyu, kiralık olarak eski takıma Beşiktaş’a teklif ettiğini iddia etti.

NE KADAR ÖDEYEBİLİRSİNİZ?

The Sun gazetesi, Mavi-Beyazlılar’ın bu sezon 2’si EFL Cup, 8’i Premier Lig’de çıktığı toplam 10 karşılaşmada sadece 1 gol atan Cenk Tosun’a kulüp aramaya başladığı ileri sürerek, “Everton, geçen sezon Ocak ayında rekor ücretle transfer ettiği Tosun’u devre arasında eski kulübüne kiralamak istiyor. Kulüp yöneticileri, Beşiktaş’a ne kadar ödeyebileceğini sordu” diye yazdı.

CENK TOSUN KALIP SAVAŞACAK

Gazete Beşiktaş’ın da Everton’ın “Cenk Tosun’u size verelim” önerisine sıcak baktığına vurgu yaptı. Haberde İngiliz kulübünün Cenk’in ayrılması sonrası sıkıntı yaşamamak için şimdiden yeni forvet arayışlarına başladığını iddia etti. Cenk Tosun’un ise Everton’da kalıp forma savaşını sürdürmek istediği öğrenildi.

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