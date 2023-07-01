Cesc Fabregas, futbolu bıraktı

Cesc Fabregas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Büyük bir üzüntü ile ayakkabılarımı asma zamanı geldi. Barcelona'da, Arsenal'de, Chelsea'de, Münih'te ve son olarak Como'da ilk günlerden beri her anı değerlendirdim. Fedakarlık ve tutku dolu 20 inanılmaz yılın ardından herşeye şükrediyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum.' ifadelerini kullandı.

739 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Cesc Fabregas kariyerinde sırasıyla; Barcelona, Arsenal, Chelsea, Monaco ve Como formaları giydi.

739 karşılaşmada görev alan İspanyol oyuncu 125 gol atarken 217'de asist kaydetti.