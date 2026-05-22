22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
  • Cesc Fabregas'tan Nico Paz açıklaması
Cesc Fabregas'tan Nico Paz açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Inter iddiaları ile gündeme gelen Nico Paz hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, performansının ardından transfer haberleri gündeme gelen genç yıldızları Nico Paz ile ilgili konuştu.

Fabregas, Nico Paz ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. İspanyol teknik adam, 21 yaşındaki futbolcunun ya Real Madrid'e (Geri alım hakkı bulunuyor.) döneceğini ya da Como'da oynamaya devam edeceğini söyledi.

Cesc Fabregas, "Nico Paz, Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyecek. Gelecek yıl ya Real Madrid'e dönecek ya da Como'da oynayacak. Bunu garanti edebilirim. Daha fazla saygıyı hak ediyoruz." dedi.

Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan 21 yaşındaki Nico Paz, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

