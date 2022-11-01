İkinci kez göreve gelen Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken, Wout Weghorst da attığı 2 golle yıldızlaştı. Hollandalı golcü, performansıyla da yine beğeni toplarken ilk kez birlikte ilk 11'de oynadığı Cenk Tosun ile sağladığı uyumla da dikkat çekti. Nitekim Tosun da 2 gol atarak, yeni bir ikilinin işaretini verdi.

Beşiktaş'taki performansını ikiye katladı Batshuayi'nin sırrı ortaya çıktı

Siyah beyazlı takımda kiralık olarak mücadele eden Weghorst, geride kalan 12 maçta 6 gole imza koyarken 4 de asist yaparak, toplam 10 gole katkı sağlamış oldu. Hollandalının bu performansı da ister istemez gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

CEYHUN KAZANCI RESMEN AÇIKLADI!

Şenol Güneş'in, cumartesi akşamı saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi dün medyaya açtığı idmanın izleyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhan Kazancı da saha kenarında gazetecilerle sohbet etti. Kazancı, Weghorst'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının bonservisinin sahibi Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasıyla ilintili olduğunu söyledi.

Tolgay Arslan: Şenol Güneş çok büyük hoca

BURNLEY'E BAĞLI

Burnley'nin Championship'te lider olduğuna dikkat çeken siyah beyazlıların sportif direktörü Kazancı, "Premier Lig'e çıkarlarsa haliyle büyük bir bütçeye de sahip olacaklar. Bu durumda Weghorst'u kullanmayı tercih edebilirler. Weghorst da Premier Lig'de oynamayı öncelikli bir tercih olarak değerlendirebilir" dedi.

TAM 10 MİLYON AVRO

Kazancı, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunun da altını çizerek, "Henüz erken. Zamanla birçok şey değişebilir. Weghorst için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon avro. Bu tabii çok yüksek bir bedel ancak Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakam değişebilir. Rachid Ghezzal'ın da bedeli 15 milyon avroydu ama 3 milyon avroya aldık" dedi.