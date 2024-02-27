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Spor

Chatzigiovanis: Kariyerimin en güzel golü

Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

27 Şubat 2024 Salı 23:22 - Güncelleme:
Chatzigiovanis: Kariyerimin en güzel golü
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Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek elemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Yunan oyuncu, "Ne söyleyebilirim ki çok mutluyuz! Bu galibiyet sevincini kelimelerle anlatamam. Bugün gerçekten kazanmayı hak eden bir grup oyuncuyduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Performanslarından dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Kariyerinin en iyi golünü attığını söyleyen Chatzigiovanis, "Bugünkü golümün hala şokundayım. Kariyerimin en iyi golü diyebilirim. Ama asıl önemli olan galibiyet almak. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel galibiyetleri onlar sayesinde alıyoruz. Bize güvensinler. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz kupada final oynamak" sözlerini sarf etti.

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