Chelsea, Brighton'ı yenerek turladı!

Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton'u İngiltere Lig Kupası maçında 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadele tur atlayan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Mauricio Pochettino yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı.

Premier Lig'de son 3 maçta 2 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan Chelsea, Lig Kupası'nda tur atlayarak biraz olsun moral buldu.