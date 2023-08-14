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Spor

Chelsea, Caicedo'yu açıkladı!

Chelsea, Brighton'dan Moises Caicedo transferini açıkladı. Londra ekibi, bu transfer için 133 milyon euro ödeyecek. Caicedo bu rakamla birlikte Chelsea ve İngiltere'nin en pahalı transferi oldu.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Chelsea, Caicedo'yu açıkladı!
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Chelsea, bir süredir gündemde yer alan Moises Caicedo transferini resmiyete döktü.

Londra temsilcisi, Ekvadorlu futbolcu ile 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Chelsea ayrıca sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu olduğunu duyurdu.

TARİHİ BONSERVİS BEDELİ

Chelsea, 21 yaşındaki futbolcu için Brighton'a 133 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Caicedo, bu rakamla birlikte hem Chelsea'nin hem de İngiltere tarihinin en pahalı transfer olacak.

Caicedo, transferinin adından, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, bu kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.

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