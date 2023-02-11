İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea deplasmanda West Ham ile yenişemedi
Spor

Chelsea deplasmanda West Ham ile yenişemedi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Chelsea deplasmanda West Ham ile yenişemedi
ABONE OL

Premier Lig 23. hafta maçında Chelsea, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.

London Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Chelsea'nin golünü 16. dakikada yeni transfer Joao Felix kaydetti. Felix'in kaydettiği golün asistini ise bir diğer yeni transfer Enzı Fernandez yaptı. West Ham beraberlik golünü 28. dakikada Emerson ile kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Chelsea'de 100 milyon Euro'ya transfer edilen Mykhailo Mudryk de maçta 11'de yer aldı. Yeni transfer Felix, Chelsea formasıyla ilk golünü kaydederken, Enzo Fernandez ikinci asistini yaptı.

Daha önce Premier Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda futbolcular, ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle siyah kol bandı takacağı açıklandı. Bu maçta da siyah kol bandı takıldı.

Ara transfer döneminde 323 milyon sterlin harcama yapan Chelsea, ligde çıktığı iki maçta da galip gelemedi. Bu sonuçla Londra ekibi puanını 30'a çıkardı. West Ham ise 19 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Southampton'u konuk edecek. West Ham, Tottenham deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.