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Spor

Chelsea, El-Hilal'i tek golle geçerek finale adını yazdırdı

İngiliz ekibi Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan takımı El-Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:03
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Chelsea, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 1-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Hilal ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.

2012 finalisti Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı, Lukaku'nın 32. dakikadaki golüyle kazandı.

Chelsea, 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak finalde Palmeiras ile karşılaşacak.

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