İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3795
  • EURO
    32,6726
  • ALTIN
    1962.69
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea evinde 2 golle kazandı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

28 Aralık 2023 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Chelsea evinde 2 golle kazandı
ABONE OL

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea, 13. dakikada Mykhailo Mudryk ile öne geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 45. dakikada skoru eşitledi. Chelsea'de 89'da kazanılan penaltıda Chukwunonso Madueke hata yapmadı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Chelsea, bu sonucun ardından 25 puana yükseldi. Crystal Palace, 18 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Brentford'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.