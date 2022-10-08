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Spor

Chelsea evinde 3 golle kazandı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

8 Ekim 2022 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Chelsea evinde 3 golle kazandı
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Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Kai Havertz, 54. dakikada Christian Pulusic ve 90. dakikada Broja kaydetti.

Thomas Tuchel'in yerine takımın başına getirilen Graham Potter ligde çıktığı 2 maçı da kazandı. Wolverhampton ise ligde çıktığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Chelsea, puanını 16'ya yükseltti. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Nothingamp Forest ile karşılaşacak.

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