Chelsea evinde 3 puanı kaybetti

Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybetti.

Chelsea, 13. dakikada Conor Gallagher ile öne geçti. Brighton bu gollere 42. dakikada Danny Welbeck ve 69. dakikada Julio Cesar Enciso ile karşılık verdi.

Frank Lampard yönetiminde ligde ikinci maçına çıkan Chelsea, iki mücadeleden de mağlup ayrıldı. Chelsea, ayrıca Lampard yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından Chelsea, 39 puanda kaldı. Brighton 49 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Chelsea, Manchester United deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Manchester City'yi konuk edecek