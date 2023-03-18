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Spor

Chelsea evinde Everton ile yenişemedi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

18 Mart 2023 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Chelsea evinde Everton ile yenişemedi
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Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, sahasında Everton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Chelsea 52'de Joao Felix ile öne geçti. 69'da Doucoure maça eşitliği getirdi. 76'da Havertz'in penaltı golüyle Chelsea bir kez daha öne geçerken maçın 89. dakikasında Simm'in sürpriz golüyle Everton ikinci kez eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea, İngiltere Premier Lig'de 38 puana yükselirken 10. sırada kaldı. Ligde kalma mücadelesi veren Everton ise 26 puana çıktı.

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