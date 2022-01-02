Chelsea evinde Liverpool ile 2-2 berabere kaldı

AA 2 Ocak 2022 Pazar 21:54 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 21:54

Premier Lig'in 21. haftasındaki Chelsea-Liverpool karşılaşması 2-2 sonuçlandı.

Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea, bir maç eksiğiyle puan tablosunun 3. basamağında yer alan Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, Mane'nin 9 ve Salah'ın 26. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Fakat Chelsea'den Kovacic'in 42 ve Pulisic'in 45+1'inci dakikadaki golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 43'e, Liverpool ise 42'ye çıkardı. Lider Manchester City ile en yakın takipçisi arasındaki fark 10 puana yükseldi.