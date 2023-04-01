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Spor

Chelsea evinde mağlup oldu

Premier Lig'in Londra temsilcisi Chelsea evinde Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu.

1 Nisan 2023 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Chelsea evinde mağlup oldu
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGin n attı.

Bu sonucun ardından Chelsea, 38 puanda kaldı. Aston Villa 41 puana yükseldi.

Chelsea, gelecek hafta sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.

Premier Lig'in bir diğer önemli maçında ise Manchester City, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibinin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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