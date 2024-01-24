İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2773
  • EURO
    32,952
  • ALTIN
    1975.26
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea final biletini 6 golle aldı!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea, evinde konuk ettiği Middlesbrough'u 6-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 01:39 - Güncelleme:
Chelsea final biletini 6 golle aldı!
ABONE OL

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Chelsea, sahasındaki karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jonathan Howson (K.K), 29. dakikada Enzo Fernandez, 36. dakikada Axel Disasi, 42 ve 77. dakikalarda Cole Palmer ile 81. dakikada Chukwunonso Madueke kaydetti.

Middlesbrough'un tek golü 88. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea adını Lig Kupası'nda finale yazdırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.