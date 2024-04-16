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Spor

Chelsea, 'Genç Messi' için 60 milyon euroyu gözden çıkardı

Bu sezon ligde beklentileri karşılayamayan Chelsea, yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. İngiliz devi, Palmeiras'ın genç yeteneği Estevao Willian'ı 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya oldukça yakın.

16 Nisan 2024 Salı 21:56 - Güncelleme:
Chelsea, 'Genç Messi' için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
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Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve bu durumu tekrardan yaşamamak isteyen Chelsea gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

16 YAŞINDAKİ YILDIZA 60 MİLYON

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea gözünü Palmeiras'ın genç yeteneği Estevao Willian'a çevirdi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin, 16 yaşındaki Brezilyalı "Messinho" lakaplı genç yıldız için 20 milyon eurosu bonus olacak şekilde toplamda 60 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Palmeiras'ın bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü söylendi.

Ayrıca genç yıldızın transferinin gerçekleşmesi için 2 sezon daha Palmeiras'ta kalacağı da söylendi.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Palmeiras formasıyla 12 resmi maça çıkan Estevao "Messinho" Willian bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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