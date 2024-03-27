Chelsea gözünü Leipzig'in yıldızına dikti

Chelsea, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Conor Gallagher'ın alternatifini belirledi.

HEDEF İSPANYOL YILDIZ

Football Transfer'de yer alan habere göre Chelsea, bu sezon RB Leipzig ile iyi bir performans gösteren Dani Olmo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun genç yıldızı oldukça fazla istediği ve Conor Gallagher ile sözleşme uzatılmaması durumunda önümüzdeki transfer döneminde kadroda olması gerektiği de söylendi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig ile 19 resmi maça çıkan Dani Olmo bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.