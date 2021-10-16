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Spor

Chelsea, liderliği bırakmıyor

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü.

16 Ekim 2021 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:44
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Brentford, Chelsea'yi konuk etti.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ben Chilwell kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Chelsea, 19 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Brentford ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.

Chelsea, gelecek hafta Norwich'i konuk edecek. Brentford ise Leicester'ı ağırlayacak.

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