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Spor

Chelsea, Osimhen için kesenin ağzını açtı!

İngiltere Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Chelsea, ara transfer döneminin hesaplarını yapmaya başladı. Londra ekibi gol yollarındaki sorununu çözmek için hedef olarak Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i seçti.

12 Ekim 2023 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Chelsea, Osimhen için kesenin ağzını açtı!
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Transfere 1 milyar euro'dan fazla harcayan Chelsea, ocak ara transfer döneminde de 3 haneli imzalara devam edecek.

ESPN'in haberine göre; Chelsea'nin sahipleri Ted Boehly ve Clearlake Capital, ara transfer döneminde de Osimhen için gereken yatırımı yapma kararı aldı. Londra ekibi, bu transfer için tüm fedakarlıkları yapacak ve imzayı attırmayı hedefleyecek.

Napoli, Victor Osimhen için 140 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Chelsea de bu bedeli ödeyerek transferi bitirme konusunda kararlı...

VICTOR OSIMHEN'İN KARİYERİ

Wolfsburg ile 2017'de Avrupa'ya adım atan Osimhen, 2019'da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle, 1.5 sezon kiralık oynadığı Charleroi'ye transfer oldu. Aynı yaz içerisinde 22.4 milyon euro karşılığında Lille'ye geçti.

Lille'deki başarılı performansının ardından Osimhen, 75 milyon euro karşılığında Napoli'ye geçti. Osimhen, Napoli'nin 32 yıl sonra gelen şampiyonluğuna 32 maçta 26 golle önemli katkı sağladı.

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