Chelsea penaltılarda tur atladı!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Newcastle United, 16. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Chelsea bu gole 90+2'de Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.

1-1'lik eşitlik sonrası penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea tur atladı.

Chelsea, bu sonucun ardından İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Newcastle United, kupadan elendi.