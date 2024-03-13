Chelsea'da büyük temizlik: 5 isim yolcu

Premier Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Chelsea, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı.

The Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, gelecek sezon 5 oyuncuyla yollarını ayıracak.

5 İSİMLE VEDA KARARI

Haberde, Chelsea'nin Belçikalı futbolcu Lukaku'yu 2024 yazında yeniden satmaya çalışacağı belirtilirken, sözleşmesinde 40 milyon euro tutarında serbest kalma maddesinin bulunduğu aktarıldı.

Londra ekibinin Lukaku'nun yanı sıra kaleci Kepa Arrizabalaga, defans oyuncuları Trevoh Chalobah ve Marc Cucurella'yı ve forvet Armando Broja'yı da satmak istediği aktarıldı.

Chelsea'nin sözleşmesi 2025'te sona eren Conor Gallagher için ne karar vereceğinin şüpheli olduğu aktarıldı.