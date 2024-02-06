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Spor

Chelsea'dan Pochettino için sürpriz karar!

Premier Lig devi Chelsea'nin alınan kötü sonuçlara rağmen Mauricio Pochettino'ya güvendiği ve devam kararı aldığı belirtildi.

6 Şubat 2024 Salı 19:52 - Güncelleme:
Chelsea'dan Pochettino için sürpriz karar!
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Üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Mauricio Pochettino için karar verildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea patronları, kötü sonuçlara rağmen Arjantinli çalıştırıcıya güveniyor.

Habere göre, geçen sezon yaşanan durumun tekrarlanmaması için sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapılmayacak. Yönetim, sezon sonunda Pochettino ile ilgili son kararını verecek.

Öte yandan oyuncular ile deneyimli teknik adamın iyi bir ilişkisi olmasına rağmen alınan kötü sonuçların atmosferi kötüleştirdiği de yazıldı. Chelsea'nin Avrupa kupalarına kalamaması durumunda başarılı çalıştırıcının durumu yeniden gözden geçirilecek.

Chelsea, 23. haftanın sonunda 31 puanla 11. sırada yer alıyor. Pochettino'nun öğrencileri ligde son iki maçında toplam 8 gol yedi.

"YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜM"

Antrenman sonrasında yönetim ile görüştüğünü söyleyen Pochettino, "Birlik olduğumuzu düşünüyorum ve asıl önemli olan da bu. Takım sahibinden çok güzel mesajlar aldım. Elbette onlarla ve sportif direktörle her gün iletişim kuruyorum. Taraftarların bize inanması gerekiyor. Oyuncuların sahada kendilerini rahat hissetmeleri için huzuru sağlamak gerekiyor. Taraftarlarla iyi bir bağ kurmamız gerekiyor. Stamford Bridge'e geldiklerinde bunun farklı bir Chelsea, farklı bir proje olduğunu anlamaları gerekiyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Taraftarlar kulübü gerçekten önemsediğimizi görmek istiyor. Oyuncuların iyi futbol oynayıp kazanmak istediklerine sizi temin ederim. İşler yolunda gitmeyince acı çekiyorlar. Hayranların sevgisini arzuluyorlar ama aynı zamanda durumu da anlıyorlar. İyi bir oyun yoksa eleştiri oldukça doğaldır. Birlik olmamız gerekiyor. Ben normal bir teknik direktör değilim, bir liderim."

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