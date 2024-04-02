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Spor

Chelsea'de büyük temizlik: 6 isim yolcu

Gelecek sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Chelsea, mevcut kadrosundaki 6 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

2 Nisan 2024 Salı 00:07 - Güncelleme:
Chelsea'de büyük temizlik: 6 isim yolcu
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Bu sezon Premier Lig'de çok büyük paralar harcamasına rağmen şampiyonluk yarışından uzak kalan Chelsea flaş bir karar verdi.

6 İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre finansal düzenlemelerin üstüne para harcayan ve zarar eden Chelsea gelecek sezonlarda puan silme cezası almamak için Romelu Lukaku, Kepa, Cucurella, Armando Broja, Trevoh Chalobah, Reece James ve Conor Gallagher ile yollarını ayırmak istiyor.

Yaz transfer döneminde hiç para harcamadan en az 110 milyon euroluk satış yapması gereken Chelsea'nin bu 6 isimden bu miktarı çıkarması bekleniyor.

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