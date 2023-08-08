İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0272
  • EURO
    29,5958
  • ALTIN
    1674.19
  • BIST100
    7433.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea'de Christopher Nkunku sakatlandı
Spor

Chelsea'de Christopher Nkunku sakatlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christopher Nkunku sakatlandı.

8 Ağustos 2023 Salı 16:28 - Güncelleme:
Chelsea'de Christopher Nkunku sakatlandı
ABONE OL

Chelsea'de 60 milyon euro bedelle Leipzig'den transfer edilen Christopher Nkunku şoku yaşanıyor.

25 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu, Chelsea'nin Amerika kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Nkunku'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAKATLIK KRİZİ

İngiliz devi Chelsea sakatlıklardan kurtulamıyor. Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde geçen sezon 80 milyon euro'ya transfer edilen Wesley Fofana'nın da çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.