Chelsea'de Christopher Nkunku sakatlandı

Chelsea'de 60 milyon euro bedelle Leipzig'den transfer edilen Christopher Nkunku şoku yaşanıyor.

25 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu, Chelsea'nin Amerika kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Nkunku'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAKATLIK KRİZİ

İngiliz devi Chelsea sakatlıklardan kurtulamıyor. Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde geçen sezon 80 milyon euro'ya transfer edilen Wesley Fofana'nın da çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıklamıştı.