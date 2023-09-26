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Spor

Chelsea'de eylül ayı golsüz geçti

İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea, bu sezon kötü bir performans sergiliyor. Eylül ayını gol atamadan kapatan maviler, puan cetvelinde 14. sırada bulunuyor.

AA26 Eylül 2023 Salı 15:11 - Güncelleme:
Chelsea'de eylül ayı golsüz geçti
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Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak.

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.

Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

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