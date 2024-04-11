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Spor

Chelsea'de Nico Williams sesleri

Önümüzdeki sezon için kanat transferi yapmak isteyen Chelsea'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Londra ekibi, Athletic Bilbao'da forma giyen Nico Williams'ı takip etmeye başladı.

11 Nisan 2024 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Chelsea'de Nico Williams sesleri
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Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Chelsea, performansından memnun kalmadığı sol kanat oyuncusu Mykhaylo Mudryk'in alternatifini La Liga'da buldu.

Football Insider'ın haberine göre; Londra ekibi, transfer listesine Athletic Bilbao'dan Nico Williams'ı ekledi. İngiliz devinin, sezon boyunca etkili performans gösteren oyuncuyu takibe aldığı aktarıldı.

Haberde, Nico Williams'ın sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin de bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Williams'ın Athletic Bilbao'dan kazandığı maaşı Chelsea'de de kazanması halinde takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Athletic Bilbao ile bu sezon 30 maça çıkan İspanyol futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Bonservis değeri 50 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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