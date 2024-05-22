Chelsea'de teknik direktör için üç yeni aday

Çarpıcı bir hamle ile Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea yeni teknik direktörü için arayışlarına hız verdi.

3 ADAY BELİRLENDİ

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea yönetimi, Leicester City teknik direktörü Enzo Maresca, Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna ve Brentford teknik direktörü Thomas Frank'i adaylar olarak belirledi.

Haberin detaylarında önceliğin Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna ve Enzo Maresca olduğu söylenirken, Thomas Frank'in üçüncü alternatif olduğu iddia edildi.

Chelsea'nin kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.