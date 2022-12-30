Chelsea'den 127 milyonluk Enzo Fernandez harekatı

Chelsea, Benfica forması giyen Enzo Fernandez için harekete geçti.

Arjantin basınında yer alan habere göre, İngiliz ekibinin 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Benfica ile görüşmelere başladığı belirtildi.

MASADAKİ RAKAM 127 MİLYON EURO

Enzo Fernandez için Chelsea'nin 127 milyon euro ödemeyi göze aldığı, tarafların bu rakamın ne kadarının bonservis ne kadarının bonus olacağı yönünde görüşmede olduğu aktarıldı.

Anlaşmanın yalnızca bu şekilde olabileceği, Chelsea'nin Enzo Fernandez'in sözleşmesinde yer alan 120 milyon euro'luk sözleşme fesih maddesini tek seferde ödemeyi düşünmediği ifade edildi.

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Transferin kolay olmadığı ancak Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu için yoğun bir şekilde çaba gösterdiği kaydedildi.

Benfica ile bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Enzo Fernandez, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Arjantin ile Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan 21 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.