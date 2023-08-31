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Spor

Chelsea'den 17'lik yıldıza 21 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Corinthians'ta forma giyen 17 yaşındaki orta saha Gabriel Moscardo için 21 milyon euroyu gözden çıkardı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Chelsea'den 17'lik yıldıza 21 milyon euro
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Transfer döneminde birçok genç yıldız adayını kadrosuna katan Chelsea, bir transfer de daha önemli mesafe kat etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Corinthians'ta forma giyen 17 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo için kulübüne 21 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haberde; anlaşmanın sağlanması halinde Moscardo'nun 1 sezonluğuna kiralık olarak Corinthians'ta kalacağı belirtilirken, Brezilya ekibinin Chelsea'den bonservis ücretinde artış istediği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta Corinthians'ta forma giyen Moscardo, gol katkısı sağlayamadı.

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