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Chelsea'den Cengiz Ünder harekatı

Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı en büyük yeteneklerden biri olan Cengiz Ünder'e Arsenal ve Bayern Münih'ten sonra bir diğer Premier Lig ekbi Chelsea de talip oldu.

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'Maviler'in Cengiz için yapmayı düşündükleri teklif ise 31 milyon pound artı Danimarkalı defans oyuncusu Christensen...

Christensen'in bu sezon fazla süre alamaması nedeniyle mutsuz olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

2 sene önce Medipol Başakşehir'den Serie A ekibi Roma'ya 13.4 milyon euroya transfer olan 21 yaşındaki genç yetenek, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maçta 8 gol 2 asist ile adeta futbolseverleri büyüledi.

Bu sezon ise Roma forması ile 15 karşılaşmada boy gösteren Türk yıldız 3 kez fileleri havalandırırken 4 de gol pası verdi.

(Skorer)

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