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Spor

Chelsea'den Hakim Ziyech kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'i kadro dışı bıraktı.

8 Ağustos 2023 Salı 15:47 - Güncelleme:
Chelsea'den Hakim Ziyech kararı
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Yeni sezon planlamalarını sürdüren Chelsea'den Hakim Ziyech için flaş bir karar geldi.

Londra ekibi, yeni sezonda düşünmediği Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i kadro dışı bıraktı.

FENNERBAHÇE İLE ANILDI

Bu kararla birlikte Ziyech'in Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılıyordu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Hakim Ziyech, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer alabildi. Toplam 928 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız oyuncu, skora 3 asistle etki edebildi.

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