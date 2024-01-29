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Spor

Chelsea'den Karim Benzema'ya ret!

Premier Lig devi Chelsea, Suudi Arabistan ayrılması beklenen Karim Benzema transferinden vazgeçti.

29 Ocak 2024 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Chelsea'den Karim Benzema'ya ret!
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Suudi Arabistan'da yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya, İngiliz devinden kötü haber geldi.

MAAŞI SEBEBİYLE VAZGEÇİLDİ

The Athletic'de yer alan habere göre Chelsea, Karim Benzema transferinden çekildi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin bu transferden Benzema'nın yaşı ve maliyeti sebebiyle çekildiği ve önceliğini daha genç futbolculara vermek istediği söylendi.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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