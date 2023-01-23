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Spor

Chelsea'den Moises Caicedo için yeni teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Moises Caicedo için daha önceden yaptığı teklifin Brighton'ın reddetmesinin üzerine yeni bir teklif yapma kararı aldı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Chelsea'den Moises Caicedo için yeni teklif
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Transferin hızlı takımlarından Chelsea, yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ekvadorlu oyuncu Moises Caicedo için daha önce kulübüne 62 milyon euro teklifte bulunan Chelsea, bu teklifin reddedilmesi üzerine teklifini yenileme kararı aldı.

Liverpool'un da talip olduğu Caicedo için Brighton'ın 96 milyon euro civarında bir bonservis istediği belirtilirken, Caicedo'nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Brighton ile 21 maça çıkan 21 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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